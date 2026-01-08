Oltre 1.100 capi di abbigliamento e accessori recanti marchi contraffatti delle più note case di moda italiane e internazionali, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Olbia nel periodo delle festività natalizie.

Gli interventi operativi, sviluppati attraverso il costante controllo economico del territorio, hanno portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania di due persone, rispettivamente di nazionalità italiana e senegalese, venditori ambulanti sorpresi nella commercializzazione di prodotti recanti loghi e segni distintivi identici a quelli di noti brand di lusso (come Louis Vuitton, Blauer, Stone Island, Moncler, Rolex, Patek Philippe, Cartier, etc.), ma privi delle necessarie caratteristiche di autenticità e dei previsti standard di sicurezza.

Gli ulteriori approfondimenti, ha spiegato la Guardia di Finanza, ha consentito di trovare e sequestrare un vasto assortimento di articoli contraffatti tra i quali orologi, borse, scarpe, foulard, giubbotti e maglieria sportiva che, laddove posti in vendita, avrebbero fruttato diverse migliaia di euro.

"L’attività, sviluppata sotto il coordinamento del Comando Provinciale - sottolineano le fiamme gialle - conferma il costante impegno nella tutela dell’economia sana, del lavoro regolare, della concorrenza leale e della sicurezza dei consumatori, colpendo filiere criminali che sottraggono risorse allo Stato e danneggiano profondamente il tessuto produttivo".

VIDEO