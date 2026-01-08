Il centro della Sardegna si è svegliato oggi sotto uno strato sottile di neve, rapidamente spazzato via dalla pioggia e dal vento intenso che stanno colpendo l'isola, causando diversi disagi, soprattutto nelle strade locali.

Fin dalle prime ore del mattino, i Vigili del fuoco di Nuoro e dei distaccamenti di Macomer, Siniscola e Lanusei sono al lavoro per rispondere agli interventi necessari a causa del maltempo.

I Vigili hanno dovuto rimuovere numerosi alberi abbattuti dal vento sulle carreggiate. Diversi gli interventi per mettere in sicurezza cavi elettrici e pali telefonici pericolanti e anche su alcuni edifici che hanno palesato problemi di staticità in vari centri della provincia e a Nuoro città.

Imbiancato il monte Limbara, in Gallura, e naturalmente il Gennargentu, con le vette più alte della Sardegna dove nel weekend sono attesi numerosi turisti per godersi la prima neve dell'anno.

Previsioni in Sardegna per giovedì 8 gennaio 2026 (Fonte: Arpas Sardegna)

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Nevicate residue sui principali rilievi a quote superiori ai 1000 m. Temperature: in generale e sensibile aumento specie nei valori massimi. Venti: forti da Nord-Ovest sulle coste e lungo i crinali, rinforzi fino a burrasca sui settori settentrionali. Mari: agitati sul settore occidentale e settentrionale, con possibili mareggiate; molto mossi altrove.

Previsioni in Sardegna per venerdì 9 gennaio 2026

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli. Possibile peggioramento da nord in nottata. Temperature: in lieve aumento, seguito da una possibile diminuzione in nottata. Venti: forti da Ovest sulle coste e lungo i crinali. Mari: agitati sul settore occidentale, con possibili mareggiate; molto mossi altrove.

Tendenza in Sardegna per i giorni successivi

Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo generalmente nuvoloso con possibili precipitazioni, più probabili sabato. Le temperature sono previste in diminuzione sabato, pressoché stazionarie domenica. I venti soffieranno inizialmente forti da Nord-Ovest, in lieve attenuazione il giorno seguente. I mari saranno agitati sul settore occidentale e settentrionale, generalmente molto mossi altrove.