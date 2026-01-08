Dalle prime ore del mattino, due squadre della sede Centrale e dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco di Macomer, Siniscola e Lanusei sono operative per una serie di interventi legati al maltempo che sta interessando il territorio provinciale.

Le principali criticità riscontrate riguardano numerosi alberi caduti lungo le carreggiate stradali e all’interno delle vie urbane, dove il personale del Corpo è intervenuto per la messa in sicurezza. Durante le operazioni sono stati inoltre messi in sicurezza cavi elettrici, pali telefonici e dissesti di natura statica ad alcuni fabbricati.

La situazione operativa, secondo quanto riferito, registra al momento diversi interventi in coda per la stessa tipologia di soccorso all’interno del centro abitato cittadino, dove le richieste di supporto continuano a essere gestite in ordine di priorità.

Gli interventi proseguono senza sosta.