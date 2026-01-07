Tragedia nella serata di oggi lungo la SS389 var, all’interno della galleria Teulargiu nel territorio di Mamoiada, dove un gravissimo incidente stradale è costato la vita a un uomo di 48 anni.

Intorno alle 20.40 due auto, una Fiat Panda e una Ford Fiesta, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia, si sono scontrate all’interno del tunnel. L’impatto è stato violento.

Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat Panda, un uomo di 48 anni, unico occupante del veicolo. Sul posto è intervenuta la squadra 2A dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che ha lavorato a lungo per estrarre il conducente dalle lamiere. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I due occupanti della Ford Fiesta sono stati invece soccorsi e trasferiti al pronto soccorso per ulteriori accertamenti sanitari dalle unità del 118 di Orgosolo.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli coinvolti e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell'incidente.