Un'importante operazione coordinata dai Carabinieri di Villacidro, supportati anche da un elicottero dell’11° Nucleo di Cagliari-Elmas, è stata attuata per monitorare da vicino il centro abitato di Arbus al fine di prevenire reati predatori.

Diverse pattuglie provenienti dalle Stazione di Arbus e di San Gavino, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro, sono state coinvolte nell'attività predisposta nella giornata di ieri, mecoledì 7 gennaio.

L’operazione ha consentito di effettuare numerose verifiche su persone e veicoli, oltre 40 le persone controllate e una trentina le auto sottoposte ai previsti controlli.

I servizi in programma anche nei prossimi giorni nel territorio della Compagnia di Villacidro si inseriscono nel più ampio dispositivo di prevenzione disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari volto a tutelare l’incolumità dei cittadini, prevenire condotte pericolose per la collettività e a contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e droghe nonché, soprattutto prevenire i reati predatori che maggiormente incidono sulla sicurezza percepita.

L’Arma - fa sapere - continuerà a presidiare con costanza il territorio anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di mantenere elevati i livelli di sicurezza e di vicinanza alla comunità e nelle aree urbane della provincia.