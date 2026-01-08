L'aeroporto di Olbia cambia nome in onore al Principe Karim Aga Khan IV.

La cerimonia si terrà giovedì 15 gennaio, alle 10.30, nell'aula consiliare del Comune di Olbia alla presenza del sindaco Settimo Nizzi.

Il nuovo nome ancora non è stato svelato e verrà reso noto nel corso della mattinata di celebrazioni che dal Comune si sposteranno nel terminal principale. A dare l'ok per l'intitolazione dello scalo in onore del principe ismaelita, padre della Costa Smeralda e fondatore di Alisarda, compagnia aerea con sede a Olbia diventata poi Meridiana, scomparso il 4 febbraio del 2025 all'età di 88 anni, è stato il consiglio di amministrazione dell'Enac che ha accolto la richiesta avanzata dall'amministrazione comunale olbiese.

Un gesto dal grande significato per la città di Olbia e per l'intera Isola; un riconoscimento ulteriore all'uomo che, con la sua opera visionaria, ha contribuito a cambiare le sorti di questo angolo di Gallura, trasformandolo in una metà del turismo di lusso, oltre che aprendolo ai collegamenti con il resto del mondo grazie proprio alla compagnia aerea fondata nel 1963.

Nato in Svizzera da una famiglia che fuggì dalla Persia due secoli fa, l'Aga Khan ha trascorso gran parte della sua vita in Francia, pur mantenendo la cittadinanza britannica. La sua prima moglie, la modella Sally Croker-Poole, gli ha dato due figli e una figlia. Il figlio minore, il Principe Rahim, è considerato il suo successore ufficiale, portando avanti il suo straordinario lavoro e il suo impegno per il bene dell'umanità.