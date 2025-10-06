Incidente stradale durante la mattinata di oggi, lunedì 6 ottobre, sulla Strada Provinciale 127, dove si è verificato un terribile scontro tra una moto di grossa cilindrata e un'auto.

Ferito il centauro che è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasferito all'ospedale di Nuoro tramite elisoccorso per accertamenti.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Tempio Pausania che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e i veicoli coinvolti, causando rallentamenti, tanto che traffico è stato temporaneamente bloccato per consentire ai VVF di effettuare le operazioni.

Presente sul posto la Polizia Stradale, che sta indagando sulla dinamica dell'incidente.