Tragedia durante il pomeriggio di venerdì 3 ottobre, a Conselve, in provincia di Padova, dove una donna di 79 anni, dopo una passeggiata, si era seduta su una panchina nel centro della piazza per riposarsi, quando è stata derubata della sua borsetta. Lo spavento è stato così intenso che ha purtroppo portato alla sua tragica morte per arresto cardiaco poco dopo.

La notizia è stata riportata da Tg Com 24. Il quotidiano informa che due persone si sono avvicinate alla donna distandola per poi rubarle la borsa. Colta da panico, la donna è stata soccorsa da due negozianti nelle vicinanze e riaccompagnata a casa.

Tuttavia, nonostante i tempestivi soccorsi forniti dal vicino ospedale, ha purtroppo subito un malore fatale poco dopo. I sospetti, già conosciuti dalle autorità, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza di uno dei negozi sulla piazza.