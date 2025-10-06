Una vasta operazione, denominata "Termine", contro il narcotraffico internazionale, è attualmente in corso, avviata dalle prime ore di oggi, lunedì 6 ottobrem dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari in varie regioni italiane.

I militari dell'Arma, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, stanno mettendo in atto 71 provvedimenti emessi contro persone fortemente sospettate, per vari reati, di essere coinvolte in associazioni criminali legate al traffico di stupefacenti, alla detenzione e alla distribuzione di droga in collaborazione, nonché al possesso e all'uso illegale di armi da fuoco.

L'operazione coinvolge le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata, e vede l'impegno di oltre quattrocento Carabinieri supportati dai reparti locali competenti, dallo Squadrone Eliportato "Cacciatori Sardegna", dai Nuclei Cinofili dell'Arma e dall'11° Nucleo Elicotteri di Cagliari.