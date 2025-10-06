Dramma e mistero a Formentera dove in queste ore la Guardia Civil spagnola sta indagando sulla morte di una donna 45enne Italia.

La vittima è stata trovata senza vita domenica mattina nel suo appartamento a Es Pujols anche se, come riporta Tg Com 24, le circostanze esatte del decesso non sono state divulgate, ma c'è il forte sospetto che potrebbe trattarsi dell'ennesimo caso di femminicidio, ipotesi riportata dall'agenzia ANSA.

Secondo i rapporti dei media locali, il compagno della donna, anch'egli di nazionalità italiana, è stato interrogato dagli investigatori. L'uomo sarebbe coinvolto in attività di affitti turistici sia a Formentera che a Ibiza, e le indagini hanno rivelato che i due risiedevano da tempo a Formentera, dove venivano regolarmente avvistati insieme vicino al loro appartamento.

Tra le varie testimonianze riportate dai media locali, emerge quella di una persona che avrebbe descritto la donna in "precarie condizioni di salute".