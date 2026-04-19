Brutto incidente lungo la Strada Provinciale 24, l'arteria che collega i centri di Loiri e Padru: uno scontro frontale, nel tardo pomeriggio, che ha visto coinvolti una moto e un mezzo agricolo.

Secondo le prime informazioni, i due mezzi stavano procedendo in direzioni opposte quando, per cause che restano ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il centauro.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al motociclista, lo ha portato all’ospedale di Olbia. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia che ha lavorato per mettere in sicurezza l'area dell'incidente e i veicoli coinvolti.

Presenti sul posto per i rilievi di rito e per gestire la viabilità i Carabinieri e la Compagnia Barracellare di Loiri Porto San Paolo.