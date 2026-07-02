È avvolta nel mistero la scomparsa di una donna e del suo piccolo cane di cui non si hanno più notizie da ieri mattina, mercoledì 1 luglio, intorno alle ore 11:30. L'allontanamento è avvenuto a Porto Cervo. La signora, fanno sapere i familiari, risiede nella rinomata località turistica, precisamente in via della Recada, all'interno del condominio "Sa Cascada", una zona situata nei pressi della Promenade du Port. Al momento della sparizione la donna era accompagnata dal suo cagnolino, un terrier meticcio.

Le forze dell'ordine, subito allertate dai familiari che hanno denunciato l'accaduto, si sono attivate immediatamente e la stanno cercando in modo capillare su tutto il territorio. Chiunque si fosse trovato a transitare nella zona della Promenade du Port o di Via della Recada nella tarda mattinata di ieri e avesse notato qualcosa di insolito è invitato a prestare la massima attenzione.

Le autorità e i familiari rivolgono un appello accorato alla cittadinanza, ai residenti e ai turisti affinché collaborino per favorire un rapido ritrovamento. In caso di avvistamento o se si è in possesso di informazioni utili, è fondamentale contattare subito il numero unico di emergenza 112 oppure la Caserma dei Carabinieri di Porto Cervo al recapito telefonico 0789 92028. Per segnalazioni dirette e comunicazioni urgenti con la famiglia è inoltre possibile comporre il numero telefonico del figlio, raggiungibile al +41 799044322.