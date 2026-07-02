Avrebbe tentato di fuggire dopo essere stato scoperto mentre rubava alcune bottiglie di liquore in un supermercato del centro di Cagliari, e nel corso della fuga avrebbe messo a segno un furto in una farmacia. La sua corsa si è conclusa poco dopo con l'arresto da parte dei Carabinieri. In manette è finito un disoccupato di 43 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile dei reati di tentata rapina e furto aggravato.

L'intervento dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari è scattato nel pomeriggio, dopo una segnalazione al numero unico di emergenza 112 da parte del personale di un supermercato cittadino. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe introdotto nel punto vendita nascondendo sotto gli abiti alcune bottiglie di liquore nel tentativo di oltrepassare le casse senza pagare.

Scoperto da un dipendente, avrebbe reagito con violenza, spintonandolo per garantirsi la fuga. Subito dopo si sarebbe allontanato a piedi facendo perdere momentaneamente le proprie tracce.

Le ricerche sono partite immediatamente. Grazie al coordinamento delle pattuglie presenti sul territorio e all'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a individuare il sospettato in un viale poco distante dal luogo del primo episodio.

Durante gli accertamenti è emerso che, mentre cercava di sottrarsi alla cattura, il 43enne avrebbe commesso un secondo furto all'interno di una farmacia della zona, impossessandosi di merce per un valore di circa 100 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai titolari dell'attività.

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato nelle camere di sicurezza dell'Arma e posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria, in attesa del processo con rito direttissimo, che era in corso al momento della diffusione della nota.