Il fronte temporalesco che ha colpito il Nord Italia dopo due settimane di caldo intenso, si sta rapidamente dirigendo verso il Centro-Sud, che secondo le previsioni, sarà pienamente colpito dal maltempo soprattutto nella giornata di oggi, giovedì 2 luglio 2026.

"I fenomeni più intensi - spiega Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it - si concentreranno inizialmente sulla Romagna, per poi estendersi rapidamente alle regioni centrali, colpendo Marche, Umbria, Toscana e Lazio. Entro il tardo pomeriggio e la serata, la perturbazione raggiungerà il meridione, coinvolgendo in particolar modo la Campania e la Puglia. Non è esclusa la possibilità che i temporali vengano accompagnati da grandinate e da forti raffiche di vento". Domani si avrà ancora una residua instabilità con ulteriori temporali concentrati principalmente al Sud.

"Caldo estremo e nubifragi - sottolinea l'esperto - non sono altro che le due facce della stessa medaglia: il calore accumulato nei bassi strati dell'atmosfera ha fatto da innesco per i temporali che hanno colpito il Nord Italia. Ora, però, questo fonte temporalesco si sta spostando rapidamente verso il Centro-Sud". Esattamente come accaduto al Nord, l'energia potenziale in gioco (derivante dal caldo preesistente) fornirà un carburante alle celle temporalesche, che localmente potranno risultare di forte intensità.

L'estate, comunque, precisa Gussoni, "non ha alcuna intenzione di cedere il passo. Già nel corso del weekend, l'anticiclone subtropicale africano proverà a riprendersi con forza lo spazio perduto. Ci attendiamo quindi un rapido ritorno a condizioni di stabilità con il sole e un deciso e generalizzato aumento delle temperature".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, giovedì 2 luglio

Cielo irregolarmente nuvoloso, con addensamenti e precipitazioni a cumulato moderato dalle ore centrali, fino a diffuse sul settore orientale. Isolati temporali pomeridiani, anche forti.

Temperature in sensibile diminuzione.

Venti moderati da Nord-Ovest, localmente fino a forti sul quadrante sud-occidentale.

Mari molto mossi.

Previsioni per la giornata di domani, venerdì 3 luglio

Cielo generalmente poco nuvoloso, con addensamenti e precipitazioni sparse sul settore meridionale, anche a carattere temporalesco, con cumulati localmente moderati, dalle ore centrali.

Temperature minime stazionarie, massime in moderato aumento.

Venti deboli o moderati con componente settentrionale.

Mari mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Cielo sereno con addensamenti pomeridiani, venti deboli o al più localmente moderati con componente settentrionale, temperature in progressivo rialzo, mari mossi in progressiva scaduta.