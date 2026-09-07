Due persone arrestate, 11 denunciate, diversi assuntori di droga segnalati e numerosi controlli sulle strade della movida. È il bilancio dell’operazione condotta nella notte tra il 5 e il 6 settembre dai Carabinieri della Compagnia di Siniscola nell’area di San Teodoro.

I controlli sono iniziati alle 21 del 5 settembre e sono proseguiti per tutta la notte, concentrandosi sulle principali arterie della zona e sulle strade vicine a una nota discoteca.

Come riferito dai Carbinieri, tra gli episodi più rilevanti, l’arresto di due cittadini inglesi di 33 e 25 anni. Fermati per un controllo, sarebbero stati trovati in possesso di cocaina, marijuana, sostanze allucinogene, MDMA, ketamina, hashish e 37 pasticche di ecstasy. Durante l’intervento uno dei due avrebbe inoltre opposto resistenza ai militari nel tentativo di allontanarsi.

Entrambi sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Nuoro. Nei loro confronti è stata inoltre avanzata la proposta di un provvedimento di allontanamento da San Teodoro per due anni.

Nel corso della stessa notte altre 11 persone sono state denunciate per diverse ipotesi di reato, tra cui detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, guida in stato di ebbrezza, porto di armi, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Particolare il caso di un 48enne londinese, intercettato mentre percorreva in sella a una bicicletta elettrica la SS131 DCN, al chilometro 117 in direzione Olbia. Sottoposto all’alcoltest, avrebbe fatto registrare un tasso di 1,61 g/l. Durante il controllo sarebbe stato inoltre trovato in possesso di una quantità di hashish e di un bilancino di precisione, circostanza che ha portato alla denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

Per lo stesso reato è stato denunciato anche un 44enne di Olbia, trovato con cocaina già suddivisa in dosi e un bilancino.

Particolarmente intensa anche l’attività sul fronte della sicurezza stradale, hanno spiegato i Carabinieri. Un 23enne è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico di 2,46 g/l, mentre un 37enne avrebbe fatto registrare 2,18 g/l. Un 35enne avrebbe invece rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.

Durante i controlli sono emersi anche diversi casi di giovani risultati positivi all’alcoltest ma con valori inferiori ai limiti di legge. Altri, all’uscita dalla discoteca, si sono invece rivolti spontaneamente alle pattuglie per verificare le proprie condizioni prima di rimettersi alla guida.

Non sono mancati momenti di tensione, hanno specificato i Carabinieri. Un automobilista di 53 anni, fermato in stato di ebbrezza, avrebbe minacciato i militari e tentato di incendiare la propria auto. Le fiamme sono state spente sul posto. Un altro uomo, di 35 anni, è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale durante i controlli davanti alla discoteca.

Infine, un 55enne è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello con una lama lunga 22,5 centimetri.

L’operazione si è conclusa nelle prime ore del 6 settembre, al termine di una notte che ha visto i Carabinieri impegnati soprattutto sul fronte della droga, dell’abuso di alcol e della sicurezza sulle strade della movida teodorina.

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