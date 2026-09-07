A partire dal 2027, dall'aeroporto di Alghero si potrà volare direttamente a Monaco di Baviera.

L'annuncio è stato fatto oggi, lunedì 7 settembre 2026, da Lufthansa Group e Sogeaal, società che gestisce l'aeroporto di Fertilia. Il nuovo servizio aereo sarà gestito da Discover Airlines, la compagnia leisure del gruppo tedesco, e sarà disponibile per i viaggiatori ogni lunedì e venerdì, dal 4 giugno al 29 ottobre 2027.

"Il nostro obiettivo di incrementare la qualità dei servizi offerti dello scalo di Alghero, volto ad attrarre collegamenti e partner di alto valore, comincia a dare i propri frutti. Il volo diretto con Monaco di Baviera, uno dei principali hub europei, operato da Discover Airlines del Lufthansa Group - dichiara Silvio Pippobello, ad degli aeroporti del Nord Sardegna - è in grado di mettere il territorio in connessione con mercati e destinazioni internazionali di grande rilevanza. Questo percorso è possibile anche grazie al Patto sottoscritto con Comuni, Camera di commercio di Sassari e Confcommercio Nord Sardegna, finalmente in un'ottica di ampia condivisione e sinergia territoriale."

"Siamo molto entusiasti di aggiungere Alghero al nostro network come nostra prima destinazione in Sardegna, un'isola particolarmente apprezzata dai viaggiatori tedeschi e da quelli provenienti da tutta Europa. I nostri voli diretti si integrano con i collegamenti già operati dal Lufthansa Group da Monaco di Baviera, rendendo ancora più semplice raggiungere e scoprire la splendida area nord-occidentale della Sardegna", ha dichiarato Rupert Kraus, director network and partnerships di Discover Airlines.