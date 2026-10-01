Anche Tamoil Italia scende in campo contro il caro carburanti, allargando l'effetto domino dei ribassi alla pompa.

La società appartenente al gruppo internazionale Oilinvest, ha deciso di adottare “una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio”.

Lo si legge in una nota, in cui si precisa “accogliendo gli appelli provenienti dalle istituzioni e dalle associazioni dei consumatori, Tamoil Italia intende contribuire concretamente a sostenere la mobilità dei cittadini attraverso l'attuazione di interventi finalizzati al contenimento dei prezzi dei carburanti”.

“Le misure adottate sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori finali sia per la sostenibilità economica delle attività connesse alla rete distributiva”, si legge ancora. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre 2026.