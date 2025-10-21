Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria sul marciapiede di Corso Umberto I a Olbia, tra la piazzetta Dionigi Panedda e via Porto Romano, come parte delle iniziative di riqualificazione urbana del piano comunale per migliorare la vivibilità e la mobilità della città.

I lavori, con una durata prevista di 60 giorni, richiederanno la temporanea rimozione di tutte le strutture amovibili come dehors, ombrelloni, tavolini e sedie delle attività commerciali presenti lungo la zona interessata dal cantiere. È obbligatorio che lo sgombero avvenga entro il 28 ottobre prossimo.

Per gli amministratori comunali si tratta di lavori importanti per la valorizzazione della città. "Corso Umberto I - spiegano - è un luogo di incontro, di storia e di vita quotidiana. Intervenire sulla sua pavimentazione significa garantire maggiore sicurezza ai cittadini, migliorare l'accessibilità per tutte le persone e offrire un ambiente più accogliente per residenti e turisti".