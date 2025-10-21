"Mi piacciono tanto i vostri cappelli e vorrei tanto provarne uno, posso?", sono le parole, scritte nero su bianco, del piccolo Nicolò, un bambino di 12 anni che durante la mattina di oggi, martedì 21 ottobre, è stato accolto in caserma dai Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari.

Accompagnato dai propri genitori, Nicolò ha realizzato il proprio desiderio di poter vivere una giornata tra i Carabinieri, ed è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, il Colonnello Antonio Maione, e da una rappresentanza di tutti i reparti della sede.

Oltre a indossare un copricapo, il piccolo aveva chiesto infatti di poter far visita a una caserma e la sua richiesta non poteva di certo passare inosservata: il bimbo ha così potuto vedere da vicino le auto, le uniformi e gli equipaggiamenti dell’Arma, è salito a bordo dell’autoradio e delle moto della Sezione Radiomobile, mentre gli Artificieri gli hanno mostrato il robottino Tiger.

Successivamente ha potuto toccare con mano la Stazione Mobile, accendere i lampeggianti, giocare con la paletta, calzare il berretto con la fiamma e visitare gli uffici della caserma. La visita si è conclusa con la consegna al piccolo Nicolò di uno zainetto dell’Arma, di un portachiavi e del berretto, infine il Colonnello Maione ha consegnato a Nicolò l’attestato “Piccolo Carabiniere per un giorno” che ha suscitato nel piccolo commozione e orgoglio.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello del costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva tra i più giovani, favorendo la conoscenza delle Istituzioni e il senso di fiducia verso di esse.