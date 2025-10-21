PHOTO
Cropped shot of an unrecognizable senior woman sitting on the sofa while in the living room of a nursing home
I resti ossei di una donna anziana sono stati scoperti nella sua abitazione a San Giuliano Milanese, dove viveva da sola: il dramma della solitudine che colpisce purtroppo parecchi anziani stavolta ha come sventurata protagonista la signora Celestina Vacchini, che oggi avrebbe compiuto 90 anni.
Come riporta Tg Com 24, la tragica scoperta è stata fatta a seguito di un accesso forzoso dell'ufficiale giudiziario per un pignoramento, a causa, pare, dei debiti accumulati, svelando che la donna potrebbe essere deceduta negli ultimi 5-10 anni.
Secondo una prima ricostruzione, riportata dal quotidiano, la donna non aveva legami familiari nè con il vicinato. I resti scheletrici della donna, completamente vestiti, sono stati trovati dagli agenti della polizia Locale all'interno della casa chiusa dal di dentro.