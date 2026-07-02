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La decisione del Capo Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri di revocare l'Autorizzazione Unica n. 74/2026 ha suscitato la reazione di Tavolara Bay Srl, società controllata dalla holding JHSF Participações, che in una nota si dice "profondamente sconcertata" per il provvedimento.
Nel comunicato, la società ribadisce di aver operato nel pieno rispetto delle procedure previste: "Sin dal principio, la società ha agito in maniera pienamente conforme a quanto previsto dall'iter legislativo della procedura alla quale si è rivolta, la Zes".
Tavolara Bay Srl spiega inoltre di aver già avviato un confronto con i propri consulenti legali per valutare le possibili iniziative da intraprendere: "In questo momento, stiamo analizzando la situazione insieme ai nostri legali per capire quali saranno i prossimi passi per onorare i nostri impegni a lungo termine".
Infine, la società manifesta preoccupazione per il contesto normativo in cui si inserisce la vicenda, affermando: "Da investitori privati, ci limitiamo ora a esprimere vivo stupore e profonda preoccupazione per l'incertezza del quadro legislativo".