I giornalisti non potranno assistere alle udienze del processo d'appello contro Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, tutti condannati in primo grado per violenza sessuale di gruppo su due ragazze, avvenuto a Porto Cervo nella villetta della famiglia Grillo, la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019.

Il processo di secondo grado, su ricorso delle difese, si è aperto oggi alla Corte d'appello di Sassari, e i giudici, dopo tre ore di camera di consiglio hanno deciso di accogliere la richiesta delle parti civili affinché il rito di celebri a porte chiuse.

Richiesta opposta hanno presentato alla Corte gli Ordini dei giornalisti di Sardegna e Liguria che, richiamando il diritto di cronaca e il rispetto degli articoli 3 e 5 del nuovo codice deontologico dell'Odg (verità sostanziale, continenza, completezza dell'informazione), hanno chiesto che il processo si svolgesse a porte aperte, come d'altronde era già stato fatto per le ultime fasi del procedimento di primo grado, al Tribunale di Tempio Pausania.

"La Corte ha ritenuto preminenti gli interessi di riservatezza e protezione della persona offesa rispetto alla pubblicità del dibattimento", commenta l'avvocato difensore, Mariano Mameli.

Prossima udienza il 10 febbraio 2027. La Corte dovrà sciogliere due eccezioni preliminari presentate con i ricorsi della difesa: la nullità della sentenza di primo grado perché manca la firma del terzo giudice estensore e la violazione della Legge Cartabia.