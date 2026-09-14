Un'estate al centro delle polemiche, poi il trasferimento al Sassuolo e l'addio turbolento al Cagliari. Sabastiano Esposito è andato a segno ieri con la Juventus, nell'esordio stagionale dal primo minuto, aprendo le marcature nella sfida terminata 3-2 per la sua squadra.

Un gol pesante che stavolta accende i riflettori sul campo. Nel post partita lo stesso Esposito è tornato sulla vicenda: "Sono contentissimo per la vittoria ottenuta contro una grandissima squadra, dentro ho un mese e mezzo di sofferenza", ha commentato.