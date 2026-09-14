Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo Strada Provinciale 94, poco prima del punto panoramico della celebre roccia "Costa Smeralda", in direzione Porto Cervo. La squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia è intervenuta a seguito del ribaltamento di un mezzo pesante.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente del camion ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che si è ribaltato su un fianco finendo a margine della carreggiata.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno operato per estrarre l'autista rimasto bloccato all'abitacolo. Una volta liberato, il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul luogo dell’incidente con un'ambulanza e l’elisoccorso per il successivo trasporto in ospedale.

Presenti sul posto anche la Polizia Locale di Olbia per i rilievi di rito e per la gestione della viabilità che ha subito forti rallentamenti e chiusure.