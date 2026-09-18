Un ventenne italiano è stato arrestato nella giornata di ieri, 17 settembre, a Olbia dopo essere stato trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per la cessione.

L’operazione è stata condotta dalle Fiamme Gialle del Gruppo Olbia nell’ambito dei controlli contro la criminalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato mentre percorreva la strada provinciale 125 a bordo di un veicolo da lavoro. Il controllo è stato effettuato con l’ausilio delle unità cinofile.

Secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, l’atteggiamento evasivo e contraddittorio del ragazzo e l’interesse mostrato dal cane antidroga Semia avrebbero spinto i militari ad approfondire gli accertamenti, estendendo la perquisizione anche alla sua abitazione.

All’interno della casa sarebbero stati trovati, nascosti, circa 50 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi.

Tra la sostanza sequestrata sarebbe stata individuata anche la cosiddetta “cocaina rosa”, indicata anche come “2C” o “2C-B”. Dalle Fiamme Gialle viene descritta come "la droga delle feste". Si tratta di "un raro cocktail di sostanze stupefacenti che spesso include un mix di chetamina, MDMA (ecstasy), anfetamine, benzodiazepine e oppioidi che, a seconda del dosaggio dei componenti, è in grado di produrre danni permanenti soprattutto negli adolescenti".

Un grammo di sostanza può arrivare a costare fino a 500 euro.

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Nel corso della perquisizione sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Al termine dell’operazione il ventenne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Tempio Pausania, che ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari.

Secondo la stima della Guardia di Finanza, la sostanza, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 5 mila euro.

L’attività rientra nel dispositivo di contrasto ai traffici illeciti coordinato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari.