Un uomo sospettato di aver compiuto una serie di atti violenti e pericolosi nel cuore di Olbia è stato arrestato oggi, lunedì 17 novembre, dai Carabinieri. L'intervento è avvenuto intorno a mezzogiorno dopo una segnalazione al numero di emergenza 112, che ha guidato i militari del Reparto Territoriale di Olbia alla stazione ferroviaria locale.



Prima dell'arresto, l'uomo, visibilmente alterato, era entrato in un'auto ferma all'incrocio di via Vittorio Veneto, spaventando la conducente anziana che è riuscita a fuggire e chiedere aiuto. Successivamente, si è recato alla stazione ferroviaria continuando a creare disagi e intrufolandosi in un'area di cantiere. Quando i Carabinieri sono arrivati, ha tentato di resistere all'identificazione armato di una spranga in ferro, ma è stato prontamente neutralizzato prima che potesse nuocere a qualcuno.



Su disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, l'uomo è stato arrestato dai Carabinieri e trasferito alla casa circondariale di Sassari - Bancali, dove rimarrà in attesa dell'udienza con rito direttissimo.