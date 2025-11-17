Si sarebbe macchiato dei reati di maltrattamenti ed estorsione, commessi a Santadi tra il 2008 e il febbraio 2023, così un uomo celibe, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato nelle ultimi ore dai Carabinieri della Stazione di Santadi, supportati dai colleghi di Narcao.

L'uomo è stato trovato a casa sua, portato in caserma e poi trasferito alla Casa Circondariale di Uta per scontare una pena di due anni, tre mesi e dieci giorni.

Questa operazione rientra nell'impegno quotidiano dei Carabinieri nel garantire l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e nel preservare la sicurezza delle comunità locali.