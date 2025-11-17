Un gesto insolito ha interrotto la messa domenicale in una chiesa a Giugliano, in Campania. Come riporta Tg Com 24, un 67enne infastidito dal suono, ritenuto troppo forte, delle campane, è entrato nella parrocchia con un tamburo e ha iniziato a suonarlo davanti ai fedeli, creando momenti di sorpresa e confusione.

Secondo il quotidiano, l’uomo aveva già manifestato in passato il proprio disagio per il rumore proveniente dal campanile, e questa protesta, durata pochi minuti, si è conclusa quando l’uomo è uscito spontaneamente dalla chiesa, senza causare danni né feriti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e del parroco il quale, sempre secondo quanto riporta Tg Com 24, avrebbe chiarito di non essere intenzionato a sporgere denuncia, mentre le verifiche delle forze dell’ordine proseguono per ricostruire con precisione l’accaduto.

A Giugliano, al momento, non risultano provvedimenti specifici in merito, mentre il dibattito sulla convivenza tra rituale religioso e diritto alla tranquillità resta aperto.