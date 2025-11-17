Terribile incidente stradale durante la notte appena trascorsa lungo la Strada Provinciale 292 tra Riola Sardo e Nuraxi, nell’Oristanese. Attorno a mezzanotte e mezzo, una donna di 35 anni che percorreva la provinciale in sella alla sua bicicletta è morta dopo essere stata violentemente travolta da un’auto all’altezza di una rotonda, per cause che sono ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell’auto avrebbe immediatamente frenato la corsa, tentando di prestare soccorso e dando subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, ma per la ciclista non c’era ormai purtroppo più nulla da fare: l’impatto l’ha sbalzata sull’asfalto e la morte è avvenuta sul colpo.

I due mezzi coinvolti, l’automobile e la bicicletta, sono stati posti sotto sequestro per consentire gli accertamenti necessari. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.