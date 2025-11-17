Avrebbe lanciato una bomba carta artigianale verso l'ingresso della casa di un ragazzo di 21 anni, presumibilmente con l'intento intimidatorio. Il 21enne, accortosi dell'ordigno, ha chiesto l'intervento dei Carabinieri, i quali hanno denunciato un giovane di 25 anni, residente nella zona e con precedenti penali, dopo un'indagine avviata ieri, domenica 16 novembre, a San Sperate, dopo il ritrovamento dell'ordigno artigianale non esploso.



I militari si sono serviti anche delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire i movimenti del sospettato. Sulla base delle prove raccolte, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare, durante la quale sono stati trovati un machete da 27 centimetri, una pattadese nascosta nei pantaloni e quattro proiettili illegali. Tutto il materiale è stato sequestrato.



L'Autorità Giudiziaria è stata informata per le valutazioni necessarie, mentre le indagini continuano per chiarire il motivo del gesto ed escludere altri possibili comportamenti pericolosi.



L'intervento dei Carabinieri fa parte delle attività quotidiane di prevenzione e controllo del territorio, con l'obiettivo di contrastare tempestivamente ogni azione che possa minacciare la sicurezza pubblica e la tranquillità della comunità locale.