Colti sul fatto mentre avrebbero tentato di rubare in un'abitazione approfittando della giornata di Pasquetta a Loiri Porto San Paolo. Tre persone sono state arrestate grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, che hanno sventato il furto e recuperato interamente la refurtiva.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 6 aprile 2026, mentre i proprietari della casa erano assenti per trascorrere la festività. La segnalazione arrivata al Numero Unico di Emergenza 112 ha attivato immediatamente i militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, che sono intervenuti con estrema rapidità avviando le ricerche sul territorio.

Il coordinamento tra le pattuglie e la locale Compagnia Barracellare, sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, ha permesso di intercettare i presunti responsabili a breve distanza dal luogo del furto e bloccarli in flagranza mentre erano ancora in possesso della refurtiva. Il bottino, composto da oggetti e monili di valore, è stato interamente recuperato e restituito ai legittimi proprietari.

Al termine delle procedure di rito, due degli arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Sassari, mentre un terzo è stato ricoverato all’ospedale di Olbia, dove resta tuttora piantonato.

Un intervento rapido e coordinato che conferma l’efficacia del controllo del territorio e l’importanza delle segnalazioni tempestive al 112 per garantire sicurezza e tutela dei cittadini.