I Carabinieri della Stazione di Barumini, con il supporto dei colleghi di Serrenti, hanno arrestato un agricoltore di 43 anni di Sanluri, già noto alle Forze dell'Ordine, per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo si trovava in un circolo privato quando avrebbe minacciato un conoscente, spingendolo a chiamare il 112 per chiedere aiuto. Nonostante i tentativi dei militari di calmare la situazione, l'uomo, visibilmente alterato dall'alcol secondo il personale medico, ha reagito con atteggiamenti aggressivi e minacciosi anche nei confronti dei militari. Dopo essere stato immobilizzato, è stato portato in caserma e arrestato.

L'operazione fa parte delle attività quotidiane dei Carabinieri per garantire la sicurezza pubblica e prevenire disordini, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione sociale.