Tre incendi stanno impegnando il Corpo Forestale in diverse zone della Sardegna con il supporto dei mezzi aerei regionali.

Un primo rogo è divampato nelle campagne del comune di Mores, in località R. Benadilesi, dove sta operando un elicottero proveniente dalla base del Corpo Forestale di Anela. Sul posto coordina le attività di spegnimento il D.O.S. della stazione forestale di Ozieri.

Un altro incendio è in corso nell’agro di Calangianus, in località S. Buscinu. Anche in questo caso il Corpo Forestale è intervenuto con un elicottero, decollato dalla base di Limbara. Le operazioni vengono dirette dal D.O.S. della stazione forestale di Monti.

Le fiamme stanno interessando anche il territorio di Gonnosfanadiga, in località C. Ortu, dove è intervenuto inizialmente un elicottero della base di Iglesias sotto il coordinamento del D.O.S. della stazione forestale di Villacidro. Successivamente, a causa dell’evoluzione dell’incendio, si è reso necessario l’invio di un secondo elicottero proveniente dalla base di Fenosu per rafforzare le operazioni di spegnimento.