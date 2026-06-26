Maxi operazione antidroga tra Cagliari e Selargius da parte dei Carabinieri del Comando provinciale, supportati dai Cacciatori e dal Nucleo elicotteri di Elmas. Nella mattinata di oggi i militari hanno eseguito undici decreti di perquisizione domiciliare e notificato altrettante informazioni di garanzia nei confronti di persone indagate, a vario titolo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per uno degli indagati viene contestata anche la detenzione e il porto illegale di armi.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Cagliari, era partita lo scorso marzo dopo l’arresto di uno degli indagati da parte della Polizia locale di Monserrato. Le indagini avrebbero consentito di raccogliere elementi sulle presunte attività di spaccio.

Nel corso delle perquisizioni, eseguite tra il capoluogo e Selargius, i Carabinieri hanno sequestrato denaro, droga e materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi. Nell’abitazione di un disoccupato di 27 anni di Cagliari sono stati trovati oltre 3mila euro in contanti, considerati possibile provento dell’attività illecita. In casa di una 41enne cagliaritana sono stati invece rinvenuti poco più di un grammo di marijuana e materiale per il confezionamento, mentre a Selargius, nell’abitazione di un 28enne, sono state sequestrate due macchine per il sottovuoto.

Nel bilancio dell’operazione anche un arresto eseguito dai Carabinieri della stazione di Narcao nei confronti di un 24enne cagliaritano. Durante la perquisizione il giovane è stato trovato con circa 88 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, quattro bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una pistola scacciacani. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Uta.