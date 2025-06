Le fiamme si sono sprigionate in veranda: terrore nel cuore della notte, intorno alle 3:30, a Olbia, dove un incendio al terzo piano di una palazzina in via Petta ha coinvolto una veranda e intossicato due persone.

Intervento rapido di due squadre dei Vigili del Fuoco di Olbia, con il supporto di una terza proveniente da Arzachena, che hanno prontamente domato il fuoco fatto evacuare il fumo denso. Le due persone intossicate sono state trasportate all'ospedale di Olbia per accertamenti, mentre circa 20 residenti dell'edificio (che conta 5 piani) sono stati evacuati.

Sul luogo dell'incidente erano presenti anche due ambulanze del servizio di emergenza 118 e i Carabinieri di Olbia.