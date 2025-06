Un vero e proprio venerdì nero quello di oggi, 20 giugno, per quanto riguarda il settore trasporti. Gli italiani affronteranno oggi, venerdì 20 giugno, ritardi e cancellazioni per quanto riguarda aerei, autobus, treni e navi a causa dello sciopero nazionale indetto da sindacati di base come USB, CUB, SGB, FISI e FLAI.

I MOTIVI DELLO SCIOPERO

Le motivazioni dello sciopero variano dalle richieste di aumenti salariali e riduzione dell'orario di lavoro, all'incremento degli investimenti in settori cruciali come sanità, istruzione, trasporti e sicurezza sul lavoro. Inoltre, c'è la richiesta di un cessate il fuoco in Palestina.

Per Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord lo sciopero è iniziato ieri alle 21 e terminerà alle 21 di oggi, con alcune fasce orarie di garanzia per le corse. Captrain Italia, società di trasporto merci su ferrovia, sarà coinvolta nello sciopero dalle 13 alle 21 di oggi.

Anche il settore marittimo e portuale sarà interessato, con uno stop di 24 ore nei principali porti italiani per navi e traghetti, comportando variazioni nei collegamenti marittimi. Si consiglia di verificare costantemente gli aggiornamenti sui siti ufficiali delle compagnie di trasporto prima di recarsi in stazione.

IN SARDEGNA

La partecipazione allo sciopero generale di oggi è stata confermata dalla Segreteria Regionale USB Lavoro privato Sardegna, coinvolgendo sia le categorie pubbliche che private.