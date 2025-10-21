Durante l’“Aquabike World Championship – Regione Sardegna Gran Prix of Italy”, svoltosi a Olbia dal 17 al 19 ottobre 2025, una squadra dei sommozzatori della Polizia di Stato in forza all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP) della Questura di Sassari ha garantito la sicurezza in acqua per l’intera durata dell’evento.

I sommozzatori hanno operato lungo tutto il circuito di gara, intervenendo con prontezza e professionalità ogni volta che è stato necessario. Nel corso della seconda giornata, infatti, uno dei partecipanti alle competizioni su moto d’acqua ha perso il controllo del mezzo, che è affondato rapidamente in mare. Il conduttore è stato immediatamente soccorso dall’organizzazione dell’evento, coadiuvata dalla squadra della Polizia di Stato.

Il giorno successivo, i sommozzatori sono intervenuti nuovamente per il recupero del mezzo affondato. Nonostante le difficoltà iniziali, grazie all’utilizzo di strumentazione specialistica, l’operazione è stata portata a termine con successo.