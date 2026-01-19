Momenti di terrore oggi, lunedì 19 gennaio, sulla Strada Statale 130, al chilometro 12, poco dopo il secondo semaforo di Assemini in direzione Iglesias, dove nella tarda mattinata si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un camion e un’autovettura.

Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati lungo uno dei tratti più trafficati dell’arteria. Alla guida dell’auto un uomo, soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito in ospedale: fortunatamente le sue condizioni non risultano gravi. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cagliari con la squadra di pronto intervento 2A della centrale operativa del Comando, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e negli adempimenti di competenza. La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.