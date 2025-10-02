Dopo il sopralluogo effettuato ieri dal pool di esperti nominati dalla procura di Tempio nella tenuta di Conca Entosa, le indagini degli investigatori sono adesso concentrate sull'accertamento della presenza di almeno due persone, un uomo e una donna, nel luogo in cui si è consumato l'omicidio di Cinzia Pinna, il terreno di proprietà del 41enne reo confesso del delitto Emanuele Ragnedda, tra Palau e Arzachena.

Almeno due complici

Sarebbe così arrivata la certezza sulla presenza di due complici che, nelle ore immediatamente successive all'assassinio, avrebbero aiutato Ragnedda a ripulire l'abitazione dalle ingenti tracce di sangue, facendo sparire gli indumenti e gli effetti personali della vittima.

E due, al momento, sono le persone indagate per favoreggiamento. Si tratta di Luca Franciosi, 26enne lombardo, manutentore stagionale con impieghi in Costa Smeralda, e Rosamaria Elvo, 50 anni, ristoratrice di San Pantaleo e legata all'arrestato da uno stretto rapporto. Le loro posizioni nelle prossime ore potrebbero aggravarsi, oppure essere stralciate a seguito delle nuove prove emerse durante le operazioni nella tenuta, e ora in mano agli inquirenti della Procura guidata da Gregorio Capasso.

Autopsia: tre spari, due al volto

Oggi è stato anche il giorno degli esami autoptici sul corpo della giovane vittima, in corso presso l'istituto di medicina di Sassari, disposti dalla pm Noemi Mancini e affidati al medico legale Salvatore Lorenzoni. Secondo le prime indiscrezioni, Cinzia Pinna sarebbe stata uccisa con due colpi di pistola al volto, un terzo l'avrebbe attinta di striscio. L'esame sul corpo della 33enne di Castelsardo proseguirà per tutta la giornata.

Domani gli specialisti del Ris di Cagliari saranno nuovamente in Gallura: nella caserma dei carabinieri di Olbia verranno svolti accertamenti sulle auto in uso a Ragnedda e a Luca Franciosi. Gli avvocati del ragazzo, Antonello Desini, Nicoletta e Maurizio Mani, hanno ribadito la richiesta rivolta ai pm affinché il loro assistito venga sottoposto al più presto a un interrogatorio di garanzia.