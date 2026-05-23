Maria Mura, studentessa al secondo anno del Liceo Classico "D.A. Azuni" di Sassari, ha trionfato nella 24ª edizione del Certamen "Antonietta Sanna" organizzato dal Liceo Classico "Antonio Gramsci" di Olbia.

Il concorso, dedicato alla memoria della professoressa Antonietta Sanna, insegnante di latino e greco prematuramente scomparsa, si è tenuto venerdì 22 maggio. Riservato agli studenti del secondo anno dei licei classici in Sardegna, ha visto la partecipazione di giovani provenienti dai licei Asproni di Nuoro, Azuni di Sassari, Segni di Ozieri, Dettori di Tempio Pausania e Gramsci di Olbia.

I partecipanti hanno affrontato la sfida di tradurre e commentare un brano latino tratto dall'opera di Valerio Massimo. Oltre al primo premio di 500 euro assegnato a Maria Mura del Liceo Azuni di Sassari, sono stati premiati anche il secondo classificato, Sofia Mulas del Liceo Asproni di Nuoro, con 300 euro, e il terzo classificato, Andrea Saba, sempre del Liceo Asproni di Nuoro, con 200 euro.

La giuria, composta dalla dirigente del Liceo Fermi di Nuoro, Mariantonietta Ferrante, e dai professori Giovanni Canu, Annamaria Raspitzu e Daniela Antona, ex docenti del Liceo Gramsci, ha valutato le prove.

I premi sono stati offerti rispettivamente dai Lions di Olbia, dal Rotary Club Olbia Centro e da Surrentino per conto di Slot Gallura Convention visitors bureau. La dirigente del Liceo Gramsci, Salvatrice Scuderi, ha espresso gratitudine agli enti finanziatori per il supporto offerto alla cultura classica.

Nel pomeriggio, i partecipanti e gli ospiti hanno avuto l'opportunità di esplorare le principali testimonianze storiche di Olbia durante una visita guidata condotta dall'archeologo Stefano Giuliani presso il Museo Archeologico, la necropoli e la basilica di San Simplicio. I siti sono stati aperti grazie alla collaborazione del Comune di Olbia e dell'Aspo.

L'iniziativa si conferma come un momento importante per promuovere gli studi classici e coinvolgere le nuove generazioni nella valorizzazione della ricchezza culturale e linguistica della tradizione latina.