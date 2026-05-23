L'estate in Italia è praticamente arrivata in anticipo, portando con sé temperature massime fino a 7 gradi superiori alla norma e previsioni di picchi tra i 33 e i 35 gradi soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. Lorenzo Tedici, esperto meteorologo di iLMeteo.it, ha confermato l'arrivo della prima ondata di calore del 2026, prevista proprio per il periodo compreso tra il 24 e il 27 maggio.

"Entreremo in un periodo caratterizzato da un sensibile, costante aumento delle massime: il caldo si farà sentire in modo particolare sulle regioni centro-settentrionali, portandosi nettamente sopra le medie stagionali, almeno di 6-7 gradi - spiega Tedici -. Il picco di questa prima Ondata di Calore del 2026 si avrà mercoledì 27 maggio con 35°C in Pianura Padana nel triangolo bollente Emilia-Lombardia orientale-Veneto occidentale e 32-34°C facilmente raggiungibili su buona parte del Centro-Nord". Al Sud e sul versante adriatico la stabilità non riuscirà, invece, a imporsi in modo assoluto. Su queste zone, infatti, farà sentire la sua influenza una circolazione ciclonica attualmente posizionata sui Balcani.

Questo afflusso di aria leggermente più fresca e instabile in quota manterrà vivo il rischio di locali temporali che colpiranno alcuni settori della dorsale appenninica. Dunque, afferma il meteorologo, "l'Estate proverà a fare il suo primo ingresso ufficiale, concentrando però i suoi massimi effetti al Centro-Nord e lasciando il meridione alle prese con gli ultimi sussulti di un'instabilità tipicamente primaverile".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 23 maggio

Cielo prevalentemente sereno con qualche addensamento pomeridiano e qualche temporanea velature in transito.

Venti: deboli in prevalenza da nord con moderati rinforzi pomeridiani sparsi, specie sulle coste centro-settentrionali e rinforzi da scirocco sul Basso Campidano.

Mari: generalmente poco mossi, localmente mossi sui settori orientali e centro-occidentali.

Previsioni per la giornata di domenica 24 maggio

Cielo sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani limitati ai rilievi interni specie nell'area del Gennargentu, in serata possibile passaggio di sottili velature.

Temperature: minime e massime stazionarie o al più in lieve aumento, specie sulle zone settentrionali della regione.

Venti: deboli in prevalenza da Nord-Est sulle zone centro-settentrionali, con rinforzi moderati sparsi nelle ore diurne sulle coste, specie quella occidentale, altrove deboli o localmente moderati a prevalente regime di brezza.

Mari: generalmente poco mossi, temporaneamente mossi sul nord-est.

Previsioni per la giornata di lunedì 25 maggio

Cielo prevalentemente sereno con locali addensamenti pomeridiani limitati ai rilievi interni, specie sul Gennargentu.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento sulle zone orientali e centrali, altrove prevalentemente stazionarie.

Venti: deboli in prevalenza da Nord-Est sulle zone centro-settentrionali, con rinforzi moderati sparsi nelle ore diurne sulle coste, specie quella occidentale, altrove deboli o localmente moderati a prevalente regime di brezza.

Mari: poco mossi, in attenuazione a quasi calmo, specie sui settori orientali.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso con passaggi di velature a tratti più compatte, specie martedì. Le temperature saranno pressoché stazionarie o al più in lieve aumento, in particolare a est e a sud. I venti soffieranno deboli, prevalente a regime di brezza, con locali rinforzi nelle ore pomeridiane e calme notturne. I mari saranno quasi calmi martedì, in leggero aumento mercoledì fino a prevalentemente poco mossi in serata.