Veri e propri momenti di terrore quelli trascorsi durante la mattinata di oggi, sabato 23 maggio, alla periferia di Oschiri, in Gallura, dove un vasto incendio si è sviluppato intorno alle 11:30 nei campi di macchia mediterranea e sterpaglie, arrivando a minacciare le abitazioni nella zona di viale Umberto, all’uscita del paese verso il santuario della Madonna di Castro e lo svincolo della quattro corsie Olbia-Sassari.

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno raggiunto in alcuni punti un’altezza di circa quattro metri, avanzando rapidamente verso le case e provocando una densa nube di fumo che ha invaso cortili e aree residenziali. Alcuni residenti hanno vissuto momenti di forte preoccupazione mentre il fronte del fuoco si avvicinava alle abitazioni.

Sul posto è scattata immediatamente la macchina antincendio con l’intervento dei Vigili del fuoco, dei Barracelli, dei volontari della Protezione civile e dei Carabinieri, impegnati nelle operazioni di contenimento e messa in sicurezza dell’area.

L’incendio risulta attualmente spento, mentre le squadre stanno completando le operazioni di bonifica per evitare eventuali riprese delle fiamme.

Secondo quanto emerso, il rogo ha distrutto principalmente macchia mediterranea e un terreno incolto con erba alta e secca. Terminata la fase di emergenza, i Vigili del fuoco avvieranno gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.