Intervento nella notte per i vigili del fuoco di Arzachena, chiamati a operare intorno alle 2 lungo la SS166, poco prima della deviazione per Cannigione. Un furgoncino alimentato a GPL, con a bordo il solo conducente, è uscito di strada per cause ancora in fase di accertamento, finendo contro un muretto e ribaltandosi.

Sul posto i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo, intervenendo in particolare sul serbatoio del gas per evitare rischi. Una volta completate le operazioni, il veicolo è stato rimosso dalla carreggiata per consentire il ripristino della viabilità.

Il conducente ha riportato ferite lievi ed è stato affidato alle cure del personale del 118. Presenti anche gli agenti della polizia per i rilievi e la gestione dell’intervento.