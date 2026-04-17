Vertice in Regione Sardegna sul tema dell’approvvigionamento energetico e dei carburanti, con l’assessora dei Trasporti Barbara Manca, l’assessore dell’Industria Emanuele Cani e i vertici del gruppo Saras, che gestisce la raffineria di Sarroch, snodo strategico per i rifornimenti destinati ai trasporti aerei e marittimi e al sistema produttivo dell’Isola.

Nel corso dell’incontro, Saras ha assicurato attenzione al contesto sardo, escludendo al momento criticità sui volumi forniti al mercato aeronautico rispetto allo scorso anno. L’azienda si è inoltre detta pronta a intervenire per sostenere un eventuale aumento della domanda di jet fuel, legato alle difficoltà registrate in altri scali.

Il confronto si inserisce in un percorso già avviato dalla Regione nelle scorse settimane e segue il tavolo tecnico del 15 aprile al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

"Stiamo affrontando una situazione complessa che richiede serietà, metodo e una forte collaborazione istituzionale - dichiarano l'assessora Barbara Manca e l'assessore Emanuele Cani -. Non si tratta di criticità che possono essere risolte con interventi estemporanei, ma di dinamiche globali che impongono un lavoro approfondito e condiviso per individuare soluzioni efficaci".

"La priorità della Regione Sardegna - proseguono - è tutelare i cittadini e il sistema economico dell'Isola, a partire dalla salvaguardia dei collegamenti aerei e marittimi e dalla continuità territoriale, ma anche attraverso il sostegno alle imprese maggiormente esposte all'aumento dei costi energetici. In questo percorso è fondamentale il contributo di tutti i soggetti coinvolti, istituzionali e privati, che stanno dimostrando piena disponibilità al confronto".