Incidente stradale questa mattina lungo la SP94, nei pressi del parcheggio panoramico della Costa Smeralda. Intorno alle 9 un'autovettura, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arzachena, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l'area circostante. A bordo si trovava una sola persona, affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Arzachena per gli accertamenti di competenza.