La teca che custodisce la Fiat Croma della scorta del magistrato Giovanni Falcone arriva a Villamassargia. Sarà esposta domani nell'ambito di "Dal sangue versato al sangue donato", il progetto ministeriale promosso dall'associazione Donatori Nati della Polizia di Stato per diffondere la cultura della legalità e sensibilizzare sull'importanza della donazione di sangue.

La giornata si aprirà alle 10 con lo svelamento della teca e un momento commemorativo. L'auto resterà esposta fino alle 17. Parallelamente, dalle 8 alle 12, in piazza Pilar sarà presente l'autoemoteca dell'associazione Volontari della Solidarietà, in collaborazione con Donatori Nati, per le attività legate alla raccolta di sangue.

Il programma proseguirà nella palestra comunale "Frongia", in via dei Platani, dove è previsto un convegno.

Soddisfazione per l'iniziativa da parte della sindaca Debora Porrà: "Siamo estremamente orgogliosi dell'opportunità che si presenta per Villamassargia - commenta la sindaca di Villamassargia Debora Porrà - l'iniziativa è pensata per incentivare il valore della legalità che abbiamo tutti il dovere di perseguire ogni giorno, nel nostro essere cittadini e politici."