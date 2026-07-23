Dopo gli incendi che nella giornata di oggi, giovedì 23 luglio 2026, hanno flagellato la Sardegna con i roghi a Portoscuso, Calangianus e Samassi, il Corpo Forestale ha fronteggiato un incendio nelle campagne di Olbia, in località Stazzo Caddaghiu.

Sul posto sono giunti tre elicotteri della flotta regionale, decollati dalle basi del Corpo Forestale di Limbara, Anela e Alà dei Sardi, impegnati nelle operazioni di spegnimento a supporto delle squadre a terra.

A causa della particolare virulenza delle fiamme, il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) del Corpo Forestale ha richiesto il potenziamento del dispositivo aereo. Dall’aeroporto di Olbia sono quindi decollati due Canadair, identificati come CAN 08 e CAN 14, per contribuire al contenimento del rogo.

Le operazioni sono coordinate dal D.O.S. della Stazione del Corpo Forestale di Olbia.