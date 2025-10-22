Proseguono i lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la strada statale 291 “della Nurra”, nel territorio di Olmedo, dove sarà necessario chiudere temporaneamente al traffico alcuni tratti compresi tra il km 15,465 e il km 20,150.

Fino alle 16 del 24 ottobre 2025 resterà chiusa la rampa di immissione in direzione aeroporto di Fertilia. I veicoli provenienti da Sassari verranno deviati lungo la SS 291 Var fino al km 19,700 e, attraverso la rampa di uscita per la SP 19 bis, potranno rientrare sulla statale al km 20,170 in direzione aeroporto.

Sarà inoltre interdetto al traffico, in entrambe le corsie, il tratto tra il km 15,465 e il km 16,850. Nel segmento compreso tra il km 16,850 e il km 20,172 sarà consentito il transito solo a residenti e utenti diretti alle frazioni di Tottubella e Bonassai, senza possibilità di proseguire oltre il km 16,850.

Gli automobilisti diretti verso Sassari troveranno, al km 20,230, una deviazione obbligatoria sulla SP 19 bis, da percorrere fino alla rampa di immissione sulla SS 291 Var al km 20,160.

Le limitazioni sono necessarie per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi e garantire una migliore qualità della pavimentazione stradale una volta conclusi i lavori.