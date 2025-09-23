La professoressa di Prato che nel 2018 ebbe un figlio da un suo allievo quindicenne è stata scarcerata e affidata in prova ai servizi sociali. Condannata nel 2023 a sei anni e cinque mesi per atti sessuali e violenza sessuale, la 34enne, come informa Tg Com 24 svolgerà un periodo di borsa lavoro presso un'associazione seguito da un impiego part-time come operatrice socio-sanitaria.

La decisione, come riporta il quotidiano, è stata presa dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze come misura alternativa alla detenzione, con il supporto dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna per il suo reinserimento. Dopo un rifiuto precedente nel febbraio 2025, ora il giudice ritiene che la professoressa sia pronta per affrontare una revisione critica dei fatti al di fuori della prigione, un passo importante per la sua riabilitazione.

I fatti riguardano un periodo che va dal 2017 - quando il giovane aveva solo 13 anni - fino ai primi mesi del 2019. La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte di Cassazione nel 2023.