Cagliari a doppia faccia, pessimo primo tempo e seconda frazione di grande qualità per la squadra di casa che dilaga contro il Frosinone e pregusta il prossimo turno contro i campioni d’Italia. Grande prestazione di Borrelli e Felici che trascinano la loro squadra.

Primo tempo che parte benissimo per la squadra di Pisacane, al primo minuto di gioco Cittadini commette una trattenuta su Borrelli giudicata fallosa dall’arbitro che fischia calcio di rigore, grande ingenuità del centrale ospite, dal dischetto va Gianluca Gaetano che mette la palla alle spalle del portiere, 1-0 alla Unipol Domus.

Dopo il gol subito, il Frosinone ritrova velocemente la concentrazione e mette in seria difficoltà la difesa sarda che subisce in modo passivo gli attacchi dei Giallazzurri, arriva al minuto 35 il gol del pari, sugli sviluppi di un corner di Masciangelo verso Gelli che serve di testa Vergani, lasciato completamente solo dalla difesa del Cagliari, mette alle spalle di Cioci e sigla il gol del meritato pareggio.

Ancora Frosinone, dopo appena 3 minuti dal pareggio di nuovo Masciangelo dalla bandierina serve questa volta Ndow, palla che si stampa sulla traversa.

Cagliari in grande affanno durante questa prima frazione di gioco 1-1 alla Unipol Domus, con gli ospiti che tornano negli spogliatoi con non pochi rimpianti.

Due cambi per mister Pisacane a inizio secondo tempo, dentro Felici e Deiola e fuori Kılıçsoy e Rog, che si aggiungono a Zappa uscito a fine primo tempo per un problema muscolare.

Le forze fresche sommate forse a una strigliata del tecnico negli spogliatoi fanno tornare in campo il Cagliari con un’energia diversa.

Sfiora il pareggio Borrelli nei primi minuti del secondo tempo, ma litiga un po’ con il pallone e non riesce a concludere a dovere, sospiro di sollievo per la formazione ospite, ma i Rossoblù sono decisamente entrati in partita.

Al minuto 66 grande giocata di Mattia Felici che serve Borrelli liberissimo, questa volta non sbaglia e sigla il gol del vantaggio per la squadra di casa, gol meritatissimo per il migliore in campo della prima frazione, ma grandi meriti a Felici, con il suo ingresso in campo ha cambiato completamente la partita.

Continua a provarci il Frosinone ma il Cagliari non commette lo stesso errore del primo tempo e amministra il vantaggio con più attenzione senza permettere agli ospiti di fare il loro gioco.

Al settantanovesimo minuto Esposito, entrato al posto di Gaetano, recupera una preziosa palla a centrocampo, ceduta poi a Idrissi che a sua volta serve un ispiratissimo Felici, palla in buca d’angolo e +2 a dieci dalla fine. Dilaga il Cagliari 4-1 al minuto 85, Esposito serve Cavuoti e proietta i Rossoblù verso gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Tre fischi alla Unipol Domus, secondo tempo di grande qualità per i padroni di casa che solo nella seconda parte di gara mostrano la loro superiorità. Cagliari 4 Frosinone 1, Rossoblù che nel prossimo turno affronteranno il Napoli di Conte.